La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha rivolto alcune domande a Michael Konsel, ex portiere austriaco della Roma e del Venezia (fra le altre), che ben conosce la realtà del Rapid viste le oltre 500 presenze in biancoverde. Oggi fa il commentatore sportivo e non solo. Gli avversari della Fiorentina sono in crisi: "Con il Lask in campionato è andata malissimo, poi hanno perso anche il derby. Mi è sempre piaciuto il capitano Seidl ma ha perso la fiducia e non è più lui" spiega. Insomma, una situazione non proprio rosea.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Konsel: “Rapid in crisi, ma lo stadio sarà caldo. Ecco cosa temere”
La Gazzetta Dello Sport
Konsel: “Rapid in crisi, ma lo stadio sarà caldo. Ecco cosa temere”
L'ex portiere austriaco Michael Konsel ha parlato del Rapid in crisi che affronterà la Fiorentina stasera. Ecco le sue considerazioni.
Ambiente caldo—
Ma lo stadio sarà comunque bollente e questo potrebbe essere un fattore: "Nonostante i risultati c'è tanta passione, lì gioca solo chi ci mette il cuore" racconta. Tanti anche i ricordi dell'Italia, soprattutto sponda Roma, per un calcio diverso e ormai sopito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA