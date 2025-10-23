Konsel: “Rapid in crisi, ma lo stadio sarà caldo. Ecco cosa temere”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha rivolto alcune domande a Michael Konsel, ex portiere austriaco della Roma e del Venezia (fra le altre), che ben conosce la realtà del Rapid viste le oltre 500 presenze in biancoverde. Oggi fa il commentatore sportivo e non solo. Gli avversari della Fiorentina sono in crisi: "Con il Lask in campionato è andata malissimo, poi hanno perso anche il derby. Mi è sempre piaciuto il capitano Seidl ma ha perso la fiducia e non è più lui" spiega. Insomma, una situazione non proprio rosea.