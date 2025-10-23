Debutto amaro per la Fiorentina Primavera in Youth League, la “Champions dei giovani”. A Varsavia, i ragazzi di Galloppa sono stati sconfitti 4-1 dal Legia, complicando la strada verso la qualificazione. Il ritorno è fissato per il 5 novembre al Viola Park, dove servirà una vera impresa per ribaltare il risultato.
Corriere Fiorentino
Fiorentina Primavera ko 4-1 col Legia, servirà un’impresa al ritorno
A Varsavia, i ragazzi di Galloppa sono stati sconfitti 4-1 dal Legia, complicando la strada verso la qualificazione.
Nonostante il punteggio pesante, i viola – privi di diversi titolari tra cui Braschi, Balbo, Kospo, Deli, Jallow e Koné – hanno giocato alla pari per larghi tratti, creando occasioni che avrebbero potuto rendere il passivo meno severo.
La partecipazione alla Youth League è arrivata grazie al secondo posto nella scorsa stagione e al nuovo regolamento UEFA, che assegna un posto alla finalista del campionato Primavera se la vincitrice (in questo caso l’Inter) è già qualificata tramite la prima squadra. Ora servirà una notte perfetta al Viola Park per continuare un sogno appena iniziato. Lo scrive il Corriere Fiorentino
