Pagotto: “Il doping? La provetta fu scambiata, c’erano due giocatori viola”

Il doping è uno degli spauracchi nel mondo dello sport. Lo sa bene Angelo Pagotto, ex portiere anche dell'under 21 italiana, con la quale vinse l'Europeo del 1996, mettendo in panchina Buffon. Pagotto fu successivamente squalificato per ben 2 volte. Squalifiche che ne hanno compromesso la carriera, come raccontato da lui stesso alla Gazzetta dello Sport. In particolare Pagotto racconta la prima squalifica, ricevuta nel 2000:
L'ex portiere Angelo Pagotto racconta la sua verità sulla prima squalifica subita per doping, nel 2000
"Un’ingiustizia nel 2000. Andai a fare il test con un altro compagno del Perugia e con due della Fiorentina. La provetta con l’urina fu scambiata: ci rimisi io. Nomi non ne faccio. Nel 2007 invece cì fu un errore. Ero a Crotone, lì c’era chi usava sostanze. Mi chiesero di provare una prima volta e dissi no, poi la seconda, la terza… alla quarta ho ceduto, ma solo quella volta. Dopo ho sofferto di depressione, era difficile accettare che mi fosse capitata una cosa simile. Mi sono fatto aiutare."
