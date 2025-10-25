Va così male che il suo bottino di 3 gol è il peggiore da quando gioca ad Anfield. Va così male che a Liverpool, oggi, ci si chiede una cosa che fino a due mesi fa sembrava blasfema: Mo Salah merita ancora un posto da titolare? Eppure parliamo di uno che nel 2024-25 ha chiuso con 29 gol e 18 assist , la miglior stagione individuale nella storia della Premier League. Ma i numeri recenti raccontano altro: un solo gol su azione — alla prima giornata — e nessuna rete dal 17 settembre. Un’eternità, per uno come lui.

Ha appena compiuto 33 anni e da giugno a oggi sembra un altro. L’ex Fiorentina, leggenda dei Reds, è rimasto a guardare mentre a Francoforte i suoi compagni rifilavano 5 gol in Champions. Nei 17 minuti giocati, ha sbagliato due grandi occasioni. Arne Slot però non lo abbandona: “Mo ha sempre fatto gol per questo club e so che ricomincerà presto”. E le statistiche gli danno una mano: contro il Brentford vanta 6 gol e 1 assist in carriera. Ora serve una scossa. Il Liverpool ha bisogno del suo leader, e l’ex Fiorentina deve dimostrare che il calo è solo passeggero. Altrimenti quella domanda impensabile potrebbe presto avere una risposta scomoda. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.