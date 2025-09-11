Kayode a VN: “Non volevo finisse così, quasi nessuno credeva in me. Firenze è tutto”

Nonostante l'addio di gennaio, i tifosi viola sono rimasti molto legati a Micheal Kayode . Il terzino aveva stupito tutti nella stagione 2023/24, salvo poi trovare poco spazio con Palladino. Per questo il classe 2004 è sbarcato a Londra, per realizzare uno dei suoi sogni, giocare in Premier League . Al Brentford è ormai un titolare, e con il pubblico delle Bees è nato un bellissimo rapporto. Noi abbiamo avuto la possibilità di intervistarlo, e a proposito di Firenze ecco cosa ci ha detto:

"Gli ultimi 6 mesi in viola sono stati difficili, non lo nego. Perché venivo da un periodo dove giocavo, e mi aspettavo di giocare di più, avevo parlato anche con il mister (Palladino, n.d.r). Ma penso che quei mesi per me siano stati fondamentali, soprattutto per me che sono giovane ed ero entrato in un nuovo mondo. Venivo da un Europeo vinto, alla prima stagione alla Fiorentina (la 23/24) giocavo sempre. Naturalmente all'inizio non avevo aspettative, ma dopo una stagione fatta bene pensavo di avere minuti... poi davanti avevo comunque Dodò. Lui è un giocatore fortissimo, e poi noi siamo molto amici, ci sentiamo sempre, e lo sapevo. Ma non mi aspettavo di non giocare mai, questo no, è una cosa diversa... ok che ci sono determinate partite e determinate cose, ma il mio spazio pensavo di averlo. Ovviamente non era facile, era la prima volta per me"