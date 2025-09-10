Si sta scaldando Dzeko per giocare in coppia con Kean, ma ne parleremo dopo. Napoli è soprattutto il primo vero test per capire a che punto è Pioli nella costruzione della sua Fiorentina. Una super sfida che forse arriva troppo presto, ma sono le gare come questa che possono aiutare a crescere, stimolano, spingono tutti a dare tutto e possono dare un’accelerata al lavoro. Sono sicuro che vedremo una squadra molto migliorata rispetto a Cagliari e a Torino, ma soprattutto mi aspetto una crescita nella personalità. Del resto la Fiorentina non ha niente da perdere e se la giocherà, la mentalità che Pioli sta costruendo va proprio in questa direzione: me la gioco e provo a vincere con tutti. Come e con chi giocherà la Fiorentina? Ovvio che il Napoli impone mosse e contromosse, ha un centrocampo molto fisico (Anguissa e McTominay) con un campione assoluto (De Bruyne) e poi catene micidiali a destra (Di Lorenzo-Politano) e sinistra. In mezzo al campo si farà la partita e Pioli dovrebbe rispondere con Fagioli, Mandragora e Sohm più Gosens e Dodò sugli esterni. Non so se alla fine sarà un 3-5-1-1 classico, comunque prevedo tre centrocampisti, ma non Nicolussi Caviglia che è arrivato da poco, deve inserirsi meglio nei meccanismi e crescere nella conoscenza dei compagni. Detto delle precauzioni, la chiusura delle linee di passaggio, il pressing e tutto il resto del bagaglio che una squadra deve mettere in campo in una sfida come questa, mi fanno comunque pensare che Pioli non derogherà dalle due punte.
Dzeko con Kean se Gud non recupera. Col Napoli tre in mezzo, ma non Nicolussi
Il dubbio dell'attacco—
Questo, a maggior ragione dopo le due grandi partite di Kean in Nazionale con Retegui al fianco. Pioli ha quattro attaccanti (Kean, Piccoli, Dzeko e Gud) e due di questi li vedremo dall’inizio. Chi? Avrebbe dovuto esserci Gud con il compito di restare molto alto e ricamare meno, l’infortunio ora cambia la prospettiva. A meno di recuperi lampo. Chi giocherà allora al fianco di Kean? Non credo Piccoli come a Torino, ma una punta più tattica come Dzeko. Il bosniaco, anche lui rivitalizzato dalla Nazionale, può essere il naturale anello di congiunzione fra centrocampo e Kean con la sua intelligenza tattica e comunque il senso del gol. Fra l’altro in fase difensiva potrebbe essere il primo a pressare andando sul regista Lobotka per rallentarne l’azione. La difesa è la classica con De Gea, Comuzzo, Pongracic e Ranieri, non mi aspetto sorprese. Il primo comandamento sarà non disunirsi, tenere la squadra compatta è obbligatorio, al Napoli non va lasciato spazio. Ma la Fiorentina dovrà anche andare dietro le spalle di Lobotka con i centrocampisti senza palla e provare a sfondare sugli esterni per mettere in moto Kean. Pioli conosce bene il Napoli, l’ultima impresa del suo Milan è stata proprio quella di eliminare gli azzurri nei quarti di Champions League con un paio di mosse tattiche azzeccate. Chissà se sorprenderà anche stavolta…
