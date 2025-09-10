Dzeko con Kean se Gud non recupera. Col Napoli tre in mezzo, ma non Nicolussi

Si sta scaldando Dzeko per giocare in coppia con Kean, ma ne parleremo dopo. Napoli è soprattutto il primo vero test per capire a che punto è Pioli nella costruzione della sua Fiorentina. Una super sfida che forse arriva troppo presto, ma sono le gare come questa che possono aiutare a crescere, stimolano, spingono tutti a dare tutto e possono dare un’accelerata al lavoro. Sono sicuro che vedremo una squadra molto migliorata rispetto a Cagliari e a Torino, ma soprattutto mi aspetto una crescita nella personalità. Del resto la Fiorentina non ha niente da perdere e se la giocherà, la mentalità che Pioli sta costruendo va proprio in questa direzione: me la gioco e provo a vincere con tutti. Come e con chi giocherà la Fiorentina? Ovvio che il Napoli impone mosse e contromosse, ha un centrocampo molto fisico (Anguissa e McTominay) con un campione assoluto (De Bruyne) e poi catene micidiali a destra (Di Lorenzo-Politano) e sinistra. In mezzo al campo si farà la partita e Pioli dovrebbe rispondere con Fagioli, Mandragora e Sohm più Gosens e Dodò sugli esterni. Non so se alla fine sarà un 3-5-1-1 classico, comunque prevedo tre centrocampisti, ma non Nicolussi Caviglia che è arrivato da poco, deve inserirsi meglio nei meccanismi e crescere nella conoscenza dei compagni. Detto delle precauzioni, la chiusura delle linee di passaggio, il pressing e tutto il resto del bagaglio che una squadra deve mettere in campo in una sfida come questa, mi fanno comunque pensare che Pioli non derogherà dalle due punte.