Kayodea VN: “Comuzzo ha mangiato tanta m***a. Martinelli è un fiorentino puro”

Vi abbiamo proposto, nella giornata di ieri, un interessante intervista all'ex terzino viola Micheal Kayode. Il classe 2004 è sbarcato a Londra nel gennaio scorso e si è assicurato il riscatto del Brentford al termine della stagione.
Ecco le parole dell'ex terzino viola Michael Kayode sui giovani della Fiorentina: da Comuzzo a Kouadio, passando per Fortini e Martinelli
Vi riproponiamo le sue parole su alcuni giovani della Fiorentina, tra cui Comuzzo, Kouadio, Martinelli e Fortini:
Per Comuzzo ero già contentissimo lo scorso anno. Aveva esordito con Italiano pure lui, ma non aveva giocato mai quell'anno. Pure lui andava sempre al massimo, usciva per ultimo dal campo. Poi è arrivato un nuovo allenatore, e adesso è un titolare inamovibile. Anche lui ha mangiato tanta m***a per arrivare lì, ma è quello che lo ha fatto crescere come persona. Quindi sono contentissimo per lui. Kouadio lo conoscevo già, veniva agli allenamenti della prima squadra con noi. Fortini invece l'ho visto nel ritiro del 2024. Per loro è lo stesso concetto, anche per Martinelli, lui è un fiorentino puro. Arriverà sicuramente il suo momento
