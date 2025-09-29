Viola News
Ancora Bernardeschi: “Le critiche mi divertono. La gonna indossata a Firenze…”

Federico Bernardeschi Bologna
Non solo il racconto del suo passaggio dalla Fiorentina alla Juve: l'ex 10 gigliato ha raccontato altri suoi aneddoti
Redazione VN

Il giocatore del Bologna Federico Bernardeschi nell'intervista a BSMT non ha raccontato soltanto i dettagli del suo trasferimento alla Juventus, ma anche altri ricordi e vicende vissute negli anni passati, a Firenze e non solo. Ecco un altro passaggio delle sue dichiarazioni:

Le critiche non mi creano problemi, anzi, mi divertono, sono convinto che in quanto personaggi pubblici dobbiamo trasmettere i giusti valori e dovremmo farlo tutti di più, specie quando si parla delle ingiustizie del mondo. La foto con la gonna per le strade di Firenze? Divenne virale, quando mi piace un capo di abbigliamento, lo indosso, qualunque esso sia. I commenti si sprecarono. Ma se fossi gay quale sarebbe il problema? Complimenti invece a chi ha fatto coming out.

