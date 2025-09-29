Baggio amarcord: posta la foto del suo esordio con la Fiorentina

E' un Roberto Baggio amarcord quello che nella giornata di oggi ha deciso di postare su instagram la sua immagine di 39 anni fa, nel debutto in maglia viola. E c'è anche un cuore viola. Tanti i commenti affettuosi da parte dei tifosi gigliati. L'addio di Baggio alla Fiorentina fu una ferita dolorosa per Firenze che per molti anni riversò odio nei confronti del numero 10.