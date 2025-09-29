"21 settembre 1986 esordivo in @seriea con la maglia della @acffiorentina dopo aver recuperato dal primo infortunio al ginocchio".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Baggio amarcord: posta la foto del suo esordio con la Fiorentina
altre news
Baggio amarcord: posta la foto del suo esordio con la Fiorentina
Il dolce ricordo di Roby Baggio: "Il 21 settembre 1986..."
E' un Roberto Baggio amarcord quello che nella giornata di oggi ha deciso di postare su instagram la sua immagine di 39 anni fa, nel debutto in maglia viola. E c'è anche un cuore viola. Tanti i commenti affettuosi da parte dei tifosi gigliati. L'addio di Baggio alla Fiorentina fu una ferita dolorosa per Firenze che per molti anni riversò odio nei confronti del numero 10.
Che però in una serie di interviste ha sempre raccontato il suo legame forte nei confronti della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA