Cagliari, è grave l’infortunio di Belotti: gli esami confermano il lungo stop

Come temevano a Cagliari l'infortunio al ginocchio di Andrea Belotti lo terrà fuori a lungo. Le prime sensazioni emerse sono confermate dal comunicato ufficiale del club sardo, che ha reso nota la diagnosi.
C'è lesione per il Gallo Belotti: l'ex attaccante della Fiorentina ha rimediato un brutto infortunio e dovrà fermarsi a lungo
Il comunicato—
A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche.
Un brutto infortunio che obbligherà l'attaccante ex viola a un lungo stop. Belotti era uscito quasi in lacrime dalla sfida di ieri contro l'Inter, dopo aver avvertito un “crac” al ginocchio.
