Titolare e in campo per quasi tutta la sfida vinta 5-2 contro il Real Madrid, Nico González si è messo in mostra con una prestazione di alto livello che ha confermato la sua ritrovata forma. Nel post partita, l’argentino ha parlato con grande entusiasmo della vittoria e del momento che sta vivendo, facendo anche riferimento alla sua esperienza con la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Nico Gonzalez: “Voglio tornare al livello mostrato a Firenze”
altre news
Ex viola, Nico Gonzalez: “Voglio tornare al livello mostrato a Firenze”
Nico González brilla contro il Real Madrid e ricorda con orgoglio il livello mostrato alla Fiorentina: Sto tornando quello che ero a Firenze'. Le sue parole nel post partita
Vincere una partita così per 5-2 in casa, con i nostri tifosi e le nostre famiglie, è qualcosa di speciale. Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo continuare così, lavorando ogni giorno e pensando una partita alla volta. Quanta autostima dà questo derby? Tanta. Vincere così non è facile, il Real ha grandi giocatori. Dobbiamo proseguire su questa strada, ma sempre con umiltà. Non possiamo pensare troppo al futuro. Sto cercando di tornare al livello che ho mostrato alla Fiorentina. Simeone mi dà fiducia, si fida di me ed io sto dimostrando in campo di cosa sono capace. Non voglio parlare di cosa non ha funzionato alla Juve. Non mi sentivo io, però è il calcio e sappiamo che le cose cambiano tanto. Ora sono felice qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA