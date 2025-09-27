Pisacane sull’infortunio di Belotti: “Ha sentito crac, ma aspettiamo gli esami”

Brutte notizie per Fabio Pisacane: durante la partita contro l'Inter, l'allenatore del Cagliari è stato costretto a sostituire l'ex Fiorentina Andrea Belotti a causa di un infortunio. L'attaccante ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro dopo un salto di testa nel tentativo di ostacolare l'uscita di Martinez. L’ex giocatore del Torino ha subito chiesto il cambio. Al suo posto è subentrato Prati.
Le parole di Fabio Pisacane sull'infortunio rimediato da Andrea Belotti
Le parole di Pisacane sull'attaccante: "Aspettiamo gli esiti. Dispiace, speriamo che non sia quello che pensiamo. Incrociamo le dita. Il ragazzo ha sentito un dolore, un crac. Non siamo fiduciosi, ma pensiamo positivo fino a quando non ci saranno gli esiti degli esami".
