Pisacane sull’infortunio di Belotti: “Ha sentito crac, ma aspettiamo gli esami”

Brutte notizie per Fabio Pisacane: durante la partita contro l'Inter, l'allenatore del Cagliari è stato costretto a sostituire l'ex Fiorentina Andrea Belotti a causa di un infortunio. L'attaccante ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro dopo un salto di testa nel tentativo di ostacolare l'uscita di Martinez. L’ex giocatore del Torino ha subito chiesto il cambio. Al suo posto è subentrato Prati.