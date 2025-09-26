Liverpool, l’infortunio di Leoni favorisce Chiesa: il motivo

Era nell'aria, ma adesso è arrivata l'ufficialità. In casa Liverpool , visto il gravissimo infortunio dell'ex Parma Giovanni Leoni (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Southampton, permette all'ex calciatore della Fiorentina, Federico Chiesa , di entrare in lista UEFA.

Il motivo

Il nuovo regolamento permette, infatti, di aggiornare e modificare l'elenco dei calciatori arruolabili in caso di grave infortunio o malattia, per casi che richiedano stop di oltre 60 giorni. L'esterno, ad inizio stagione, era stato lasciato fuori per scelta tecnica da Arne Slot, ma adesso ha una chance importante per farsi vedere anche lì, considerato che il suo inizio di stagione è stato molto positivo.