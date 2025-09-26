Claudio Vigorelli, procuratore anche dell'ex Viola Michael Kayode (la nostra intervista esclusiva) , è intervenuto in un'intervista a tuttomercatoweb.com dove ha parlato così a proposito del suo assistito:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Kayode, parla l’agente: “Per sempre tifoso viola. Sta dimostrando il suo valore”
altre news
Kayode, parla l’agente: “Per sempre tifoso viola. Sta dimostrando il suo valore”
Le parole del procuratore del classe 2004
Se si sta ambientando bene al Brentford? Assolutamente. È un giocatore sul quale il club ha puntato con decisione, sta giocando con continuità dimostrando il suo valore. Alla Fiorentina sarà sempre grato e rimarrà tifoso viola per tutto quello che è stato il suo percorso di crescita fatto a Firenze
© RIPRODUZIONE RISERVATA