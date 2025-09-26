Viola News
Kayode, parla l’agente: “Per sempre tifoso viola. Sta dimostrando il suo valore”

michael kayode
Le parole del procuratore del classe 2004
Redazione VN

Claudio Vigorelli, procuratore anche dell'ex Viola Michael Kayode (la nostra intervista esclusiva) , è intervenuto in un'intervista a tuttomercatoweb.com dove ha parlato così a proposito del suo assistito:

Se si sta ambientando bene al Brentford? Assolutamente. È un giocatore sul quale il club ha puntato con decisione, sta giocando con continuità dimostrando il suo valore. Alla Fiorentina sarà sempre grato e rimarrà tifoso viola per tutto quello che è stato il suo percorso di crescita fatto a Firenze

