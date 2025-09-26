La FIFA blocca il mercato al Cluj. E la motivazione riguarda la Fiorentina

Il Cluj, squadra vicecampione di Romania in carica, è stata sanzionata dalla FIFA a tempo indeterminato con un divieto di operare sul mercato. E la motivazione riguarda la Fiorentina.
La FIFA blocca il mercato del Cluj a tempo indeterminato
Il club viola infatti, secondo quanto riportato da gsp.ro, si sarebbe lamentato per non aver ricevuto i soldi della cessione a titolo definitivo dell'attaccante Louis Munteanu al Cluj, un'operazione andata in porto nell'estate del 2024. Dunque la società romena avrà il mercato bloccato finché non salderà il proprio debito.
Le parole del presidente del Cluj, Ioan Varga, in merito alla situazione:
I trasferimenti sono bloccati, ma non è una cosa grave, nel senso che la prossima settimana ci siamo accordati con la Fiorentina per effettuare il pagamento di quei 400.000 euro, cioè l'attuale importo dovuto. Gli italiani mi hanno spiegato che dovevano fare questi passi, non per malizia nei confronti nostri o per mancanza di pazienza, ma perché devono anche fare i loro calcoli finanziari interni. Pagheremo poi altri 1,6 milioni di euro in rate future.
