Diamanti predica calma: “Fiorentina valida e con staff bravo. Uscirà dalla crisi”

Sono passato a fare un saluto: in Italia e a Firenze si sta sempre bene. La mia carriera procede nel migliore dei modi, lo scorso anno con la mia squadra abbiamo conquistato uno storico titolo di campionato e ora sto frequentando il corso Pro a Coverciano. Quanto conta il gruppo oltre alla tattica? Moltissimo: la parte tecnico-tattica è fondamentale, ma l’aspetto umano, la voglia di competere e di migliorarsi hanno un peso enorme. Ho rivisto un po’ tutti e adesso mi godo il centro sportivo e l’allenamento della Fiorentina. Sul difficile avvio dei viola dico che il campionato è ancora lungo: la squadra è valida e, con lo staff che ha, avrà modo di uscire da questa situazione. Domenica ci sarà la sfida contro l’amico Gilardino, ma per me sono tutti amici e sono certo che sarà una partita spettacolare.