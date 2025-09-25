Diamanti predica calma: “Fiorentina valida e con staff bravo. Uscirà dalla crisi”

Viola News
Diamanti sulla Fiorentina di Pioli
Redazione VN

Alessandro Diamanti, ex giocatore della Fiorentina, ha fatto visita alla squadra di Stefano Pioli visitando il Viola Park. Ecco le sue parole ai microfoni del club:

Sono passato a fare un saluto: in Italia e a Firenze si sta sempre bene. La mia carriera procede nel migliore dei modi, lo scorso anno con la mia squadra abbiamo conquistato uno storico titolo di campionato e ora sto frequentando il corso Pro a Coverciano. Quanto conta il gruppo oltre alla tattica? Moltissimo: la parte tecnico-tattica è fondamentale, ma l’aspetto umano, la voglia di competere e di migliorarsi hanno un peso enorme. Ho rivisto un po’ tutti e adesso mi godo il centro sportivo e l’allenamento della Fiorentina. Sul difficile avvio dei viola dico che il campionato è ancora lungo: la squadra è valida e, con lo staff che ha, avrà modo di uscire da questa situazione. Domenica ci sarà la sfida contro l’amico Gilardino, ma per me sono tutti amici e sono certo che sarà una partita spettacolare.

