Sentite Adani: “Io allenatore? Per il momento romperò ancora le scatole parlando”

Daniele Adani
Adani sul suo futuro
Daniele "Lele" Adani, ex difensore della Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere dello Sera. Ecco le sue parole sulla possibilità di allenare:

Forse in un ruolo nuovo, che unisca la parte calcistica a quella comunicativa, operando per un allenatore o una squadra, per arrivare più diretti alla gente: c’è ancora distacco fra chi fa il calcio vero e chi lo comunica. C’è una barriera. Per il momento romperò ancora le scatole parlando.

