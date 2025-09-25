Daniele "Lele" Adani, ex difensore della Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere dello Sera. Ecco le sue parole sulla possibilità di allenare:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Sentite Adani: “Io allenatore? Per il momento romperò ancora le scatole parlando”
altre news
Sentite Adani: “Io allenatore? Per il momento romperò ancora le scatole parlando”
Adani sul suo futuro
Forse in un ruolo nuovo, che unisca la parte calcistica a quella comunicativa, operando per un allenatore o una squadra, per arrivare più diretti alla gente: c’è ancora distacco fra chi fa il calcio vero e chi lo comunica. C’è una barriera. Per il momento romperò ancora le scatole parlando.
© RIPRODUZIONE RISERVATA