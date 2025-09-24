Vi ricordate di Tommaso Berti? Sullo “scarto” viola c’è un big club di A

In quanti di voi si ricordano di Tommaso Berti? Adesso sul giovane classe 2004 ci sarebbero l'interessamento del Bologna di Vincenzo Italiano

In quanti di voi si ricordano di Tommaso Berti ? Il giovane centrocampista ha vestito la maglia della Fiorentina Primavera nella stagione 2022/2023 con Alberto Aquilani. La società viola decise di non riscattarlo a fine anno per una cifra 350mila euro.

Adesso sul giovane classe 2004 ci sarebbero l'interessamento del Bologna di Vincenzo Italiano, che sta monitorando attentamente il centrocampista del Cesena. Ricordiamo che è già stato chiamato da Silvio Baldini per l'U21 dell'Italia