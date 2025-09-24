Vi ricordate di Tommaso Berti? Sullo “scarto” viola c’è un big club di A

In quanti di voi si ricordano di Tommaso Berti? Il giovane centrocampista ha vestito la maglia della Fiorentina Primavera nella stagione 2022/2023 con Alberto Aquilani. La società viola decise di non riscattarlo a fine anno per una cifra 350mila euro.
In quanti di voi si ricordano di Tommaso Berti? Adesso sul giovane classe 2004 ci sarebbero l'interessamento del Bologna di Vincenzo Italiano
Adesso sul giovane classe 2004 ci sarebbero l'interessamento del Bologna di Vincenzo Italiano, che sta monitorando attentamente il centrocampista del Cesena. Ricordiamo che è già stato chiamato da Silvio Baldini per l'U21 dell'Italia
