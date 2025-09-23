Ghilardi, per adesso Gasperini non lo vede. Ancora 0 minuti a Roma

Uno degli acquisti estivi della Roma è stato Daniele Ghilardi. Il difensore centrale cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dopo una buona stagione al Verona, è passato proprio alla Roma. Un'operazione che tra l'altro ha fatto felice proprio la Fiorentina, dato che i viola avevano il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. I giallorossi hanno sborsato una cifra vicina ai 10 milioni di Euro, di cui 5 sono andati proprio nelle casse fiorentine. L'avventura di Ghilardi alla Roma è iniziata in salita, dato che non ha collezionato ancora nessuna presenza ufficiale. Gasperini sta puntando sul trio Mancini-Ndicka-Hermoso.