Zaniolo si è sbloccato! Aperte le danze dell’Udinese in Coppa Italia

Zaniolo
Prima rete con la maglia dell'Udinese per Nicolò Zaniolo, partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo
L'Udinese ha sbloccato la partita contro il Palermo in Coppa Italia al 41' grazie alla rete dell'ex viola Nicolò Zaniolo.

Il classe 1999, alla prima da titolare nel match valido per i 16esimi della competizione, ha ricevuto al limite, si è spostato la palla sul mancino e ha calciato sul secondo palo battendo Joronen, ingannato anche da una leggera deviazione di Veroli.

Un ottimo segnale, per un giocatore che negli ultimi anni ha vagato tanto in giro per l'Europa, senza mai ritrovare se stesso.

