La Sampdoria sprofonda e Barak non ci sta: “Sembriamo dei perdenti”

La Sampdoria sembra entrata in un buco nero. Sulla sponda rossoblu di Genova i risultati continuano a non arrivare. Dopo la retrocessione scampata la scorsa stagione, l'inizio di questa Serie B è stato tremendo. 0 punti in 4 gare, ed il tecnico Donati è già sulla graticola [LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B]. Uno dei protagonisti in negativo della sconfitta di Monza è stato Antonin Barak. L'ex viola ha sbagliato un rigore, e nel post gara si è espresso in modo duro ai calai societari:
L'analisi—
"C'è qualcosa che non va qui, e noi dobbiamo solo lavorare per uscire da questo momento. Noi stessi dobbiamo dare qualcosa di più, perchè così non andiamo da nessuna parte. Le chiacchere stanno a 0, con 4 sconfitte su 4. Il rigore l'ho tirato male, per la prima volta ho cambiato angolo. In questo momento sembra che siamo diventati dei perdenti, e non va assolutamente bene"
