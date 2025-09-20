Doppio ex viola, Italiano su Bernardeschi: “Per ora fa il trequarti, può darci tanto”

Dopo la vittoria al fotofinish sul Genoa, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha parlato anche dell'ex calciatore viola Federico Bernardeschi, al debutto come titolare:
Prima partita dal 1' per il numero 10 rossoblù
Bernardeschi? Sta migliorando la sua condizione atletica e sono convinto che potrà darci sempre di più in termini di prestazioni e personalità. Per il momento fa il trequartista e lo fa bene, lasciamolo lì, sugli esterni ci pensano Cambiaghi, Orsolini o Dominguez che devono fare un lavoro differente. Siamo appena all'inizio della stagione e nelle prossime settimane avrò bisogno di tutti, Federico è un ragazzo serio che dà sempre molta disponibilità. Continuiamo così.
