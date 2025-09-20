Il Tudor furioso dopo Verona-Juve: il croato attacca arbitro, Var e calendario

Non ci sta Igor Tudor, deluso ed arrabbiato dopo l'1-1 ottenuto in casa del Verona. La sua Juventus ha anche accusato la stanchezza dopo il turno di Champions e, a suo dire, è stata frenata anche e soprattutto da certe decisioni arbitrali. Nella pancia del Bentegodi il tecnico croato afferma: "Il problema che spesso certe decisioni in campo vengono prese da persona che non hanno mai giocato a calcio. Sia il rigore che il rosso ad Orban sono due errori ed il bello che pure al Var hanno rivisto tutto. Non me lo spiego".
L'allenatore della Juve in conferenza stampa non nasconde la sua delusione e rabbia
Ma le critiche di Tudor non si fermano qui, visto che poi attacca fortemente anche la compilazione del calendario: "Tre partite in sette giorni, non mi pare poco, normale che avessimo meno brillantezza delle ultime uscite. Magari potevano farci giocare domani, so che significa recuperare e giocare dopo quattro giorni invece che tre. Non voglio accampare scuse, ma non mi piace nemmeno subire e starmene zitto".
