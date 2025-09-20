Il Tudor furioso dopo Verona-Juve: il croato attacca arbitro, Var e calendario

Non ci sta Igor Tudor, deluso ed arrabbiato dopo l'1-1 ottenuto in casa del Verona. La sua Juventus ha anche accusato la stanchezza dopo il turno di Champions e, a suo dire, è stata frenata anche e soprattutto da certe decisioni arbitrali. Nella pancia del Bentegodi il tecnico croato afferma: "Il problema che spesso certe decisioni in campo vengono prese da persona che non hanno mai giocato a calcio. Sia il rigore che il rosso ad Orban sono due errori ed il bello che pure al Var hanno rivisto tutto. Non me lo spiego".