Nessuna novità nella lista dei convocati del Como, stilata da Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo può contare su quasi tutto l'organico al completo, tranne che gli infortunati Diao, Van der Brempt e Dossena e lo squalificato Ramon, espulso nell'ultimo match di campionato contro il Genoa. Tutto, quindi, come previsto, visto che era lo stesso allenatore iberico ad anticipare gli assenti verso la sfida contro la Fiorentina. Ecco l'elenco completo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Como, i convocati di Fabregas: tutto confermato e nessuna sorpresa. Out in quattro
altre news
Como, i convocati di Fabregas: tutto confermato e nessuna sorpresa. Out in quattro
Ecco la lista dei lariani per la trasferta di Firenze
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina;
Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos;
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha;
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Cerri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA