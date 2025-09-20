Como, Morata esalta Nico Paz: “Portaci in Europa e poi vai dove dice il cuore”

Alvaro Morata è stato tra i grandi acquisti della squadra di Fabregas, arrivato dal Milan dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray. Domani la grande sfida al Franchi con la Fiorentina DOVE VEDERLA, ma prima l'intervista ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:
Primo mese bellissimo, aspettative molto alte che si sono superate anche di tanto. Qui è veramente top, sono in una squadra con tanto talento. Nico Paz? Porta il Como in Europa e poi va’ dove ti porta il cuore. Ho parlato già tante volte di lui, forse troppo.
Sul passato in Italia—
Sono diventato un giocatore grazie alla Juventus. Hanno avuto fiducia in me quando ero molto giovane. Anche quando non giocavo nel mio ruolo facevo di tutto per vincere. Il Milan poi mi ha dato la possibilità in una delle squadre più grandi che esistono, sia nel calcio che come società. È una squadra pazzesca, ma non è andata per tanti motivi come mi sarebbe piaciuto.
