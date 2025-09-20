FOTO – Atalantini contro Lookman: “11 reintegrato… Per noi rimani un ingrato”

Pur essendo stato reintegrato in squadra, una parte della tifoseria bergamasca sembra non aver dimenticato gli atteggiamenti tenuti da Ademola Lookman negli ultimi mesi.
Una parte della tifoseria bergamasca sembra non aver dimenticato gli atteggiamenti tenuti da Ademola Lookman negli ultimi mesi
All’esterno del Centro sportivo Bortolotti è infatti apparso uno striscione, firmato dal gruppo “Vecchia Guardia”, con la scritta: “11 reintegrato… ma per noi resti un ingrato”
