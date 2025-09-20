Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a FOTO – Atalantini contro Lookman: “11 reintegrato… Per noi rimani un ingrato”

altre news

FOTO – Atalantini contro Lookman: “11 reintegrato… Per noi rimani un ingrato”

FOTO – Atalantini contro Lookman: “11 reintegrato… Per noi rimani un ingrato” - immagine 1
Una parte della tifoseria bergamasca sembra non aver dimenticato gli atteggiamenti tenuti da Ademola Lookman negli ultimi mesi
Redazione VN

Pur essendo stato reintegrato in squadra, una parte della tifoseria bergamasca sembra non aver dimenticato gli atteggiamenti tenuti da Ademola Lookman negli ultimi mesi.

All’esterno del Centro sportivo Bortolotti è infatti apparso uno striscione, firmato dal gruppo “Vecchia Guardia”, con la scritta: “11 reintegrato… ma per noi resti un ingrato”

Leggi anche
Lo juventino David sul Var: “Lo toglierei immediatamente dal calcio”
Conte post City: “Ero più arrabbiato dopo la Fiorentina che stasera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA