Conte post City: “Ero più arrabbiato dopo la Fiorentina che stasera”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida di Champions League contro il Manchester City. Sottolineando come, nonostante la vittoria, fosse più arrabbiato per il finale di gara a Firenze che per la sconfitta odierna:
Alla fine quando si mette così sei costretto a difenderti. Prendiamo gol quando vogliamo andare a pressare sul fallo laterale. Abbiamo impostato una partita sui duelli e ci siamo ritrovati costretti a fare difesa e ripartenze. Quando abbiamo cercato di aggredirli abbiamo subito, puniti dalla nostra stessa generosità. Ero più arrabbiato per il finale contro la Fiorentina
