Lotito non ci sta: “Certe notizie hanno lo scopo di destabilizzare l’ambiente”

Gli ultimi mesi per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non sono stati dei più tranquilli. Dopo la pubblicazione di una telefonata in cui discuteva della situazione finanziaria del suo club, e le voci di possibili problemi di salute che Lotito aveva già smentito, il numero uno della Lazio è tornato a farsi i sentire tramite un comunicato ufficiale:
In relazione ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, desidero precisare quanto segue. Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento. Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti. È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità. Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il Club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia.
