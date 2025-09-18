Lotito non ci sta: “Certe notizie hanno lo scopo di destabilizzare l’ambiente”

Gli ultimi mesi per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non sono stati dei più tranquilli. Dopo la pubblicazione di una telefonata in cui discuteva della situazione finanziaria del suo club, e le voci di possibili problemi di salute che Lotito aveva già smentito, il numero uno della Lazio è tornato a farsi i sentire tramite un comunicato ufficiale: