Juric prima ne prende 4 dal PSG e poi perdona Lookman: giocatore in gruppo

Juric prima ne prende 4 dal PSG e poi perdona Lookman: giocatore in gruppo - immagine 1
Torna in gruppo Lookman
Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain, l’Atalanta ritrova Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, rimasto ai margini dopo il caso di mercato estivo, è tornato ad allenarsi con il gruppo guidato da Ivan Juric, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

Il rientro di Lookman arriva in un momento delicato per la squadra, che domenica affronterà il Torino alle 15 e successivamente la Juventus, sempre a Torino, sabato 27 settembre alle 18. Due sfide impegnative che potrebbero segnare il cammino della Dea in campionato.

Considerate le numerose assenze nel reparto offensivo, il ritorno dell’attaccante nigeriano potrebbe rivelarsi fondamentale. Juric avrà così a disposizione una soluzione in più per ridare qualità e incisività al gioco offensivo della sua squadra.

