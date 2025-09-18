Mandato di arresto per un ex Juventus. E il club gli rescinde il contratto

L’ex ala della Juventus Douglas Costa, classe ’90, è finito nei guai giudiziari in Brasile. Secondo quanto riportato da globoesporte.com, il calciatore non avrebbe pagato gli alimenti per i figli, accumulando un debito di circa 492.965,29 reais, pari a oltre 78 mila euro.

Il Tribunale di Porto Alegre ha quindi emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti della durata di 30 giorni. Una decisione che getta ulteriori ombre sulla carriera del giocatore brasiliano, già da tempo in fase calante rispetto agli anni d’oro con Bayern Monaco e Juventus.

A complicare la situazione, il Sydney FC – club australiano in cui Douglas Costa era approdato il 26 agosto dello scorso anno – ha annunciato la risoluzione del contratto. Una scelta inevitabile dopo la notizia, che lascia il calciatore senza squadra e con seri problemi legali da affrontare.