Giovane, il nuovo gioiellino del Verona: “L’aveva seguito anche la Fiorentina”

Matteo Moretto, esperto di mercato, sul canale youtube di Fabrizio Romano, ha rivelato: "Sogliano lo voleva già dall'estate 2024. In passato a Giovane si erano interessate anche Fiorentina e Parma, ma il Verona è stata la squadra che ha insistito di più". In questo suo avvio di esperienza in Serie A sta facendo intravedere doti molto importanti: il Verona già pregusta una nuova, futura, plusvalenza.