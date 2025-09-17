La Serie A sta iniziando a scoprire Giovane Santana do Nascimiento, più semplicemente Giovane, il nuovo attaccante classe 2003 del Verona. Nelle prime tre giornate il brasiliano ha messo in mostra, specialmente nell'ultima contro la Cremonese, un talento purissimo ancorchè un po' acerbo. L'Hellas l'ha ingaggiato a parametro zero al termine del suo contratto con il Corinthians.
Giovane, il nuovo gioiellino del Verona: "L'aveva seguito anche la Fiorentina"
Giovane, il nuovo gioiellino del Verona: “L’aveva seguito anche la Fiorentina”
L'attaccante brasiliano era stato seguito dalla Fiorentina in passato. In estate l'approdo al Verona a parametro zero su intuizione di Sogliano
Matteo Moretto, esperto di mercato, sul canale youtube di Fabrizio Romano, ha rivelato: "Sogliano lo voleva già dall'estate 2024. In passato a Giovane si erano interessate anche Fiorentina e Parma, ma il Verona è stata la squadra che ha insistito di più". In questo suo avvio di esperienza in Serie A sta facendo intravedere doti molto importanti: il Verona già pregusta una nuova, futura, plusvalenza.
