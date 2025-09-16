Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nuovi allenatori che hanno conseguito l’abilitazione UEFA Pro, il massimo titolo riconosciuto a livello europeo per guidare squadre professionistiche. Tra i nomi più noti spiccano quelli di Cesc Fabregas e Fabio Pisacane, rispettivamente allenatori di Como e Cagliari in Serie A.
Fabregas aspetta la Fiorentina. E intanto diventa allenatore UEFA PRO
Fabregas, ex campione del mondo e d’Europa con la Spagna, ha superato brillantemente il Master insieme ad altri volti noti del calcio italiano e internazionale, come Marek Hamsik, Marco Landucci, Salvatore Bocchetti e Simone Padoin. I migliori del corso, che hanno ottenuto il massimo dei voti (110/110), sono stati Luca Rossettini, oggi alla Roma femminile, e Alberto Maresi.
Il riconoscimento arriva in un momento speciale per Fabregas, che domenica siederà sulla panchina del Como al Franchi contro la Fiorentina. Un incrocio suggestivo: il giovane allenatore spagnolo, fresco di qualifica UEFA Pro, metterà alla prova la sua squadra in un match importante per il cammino in Serie A. Una sfida che per lui vale doppio: il presente da tecnico e il futuro che si apre con una nuova credibilità internazionale.
