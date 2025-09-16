Fabregas aspetta la Fiorentina. E intanto diventa allenatore UEFA PRO

Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nuovi allenatori che hanno conseguito l’abilitazione UEFA Pro, il massimo titolo riconosciuto a livello europeo per guidare squadre professionistiche. Tra i nomi più noti spiccano quelli di Cesc Fabregas e Fabio Pisacane, rispettivamente allenatori di Como e Cagliari in Serie A.

Fabregas, ex campione del mondo e d’Europa con la Spagna, ha superato brillantemente il Master insieme ad altri volti noti del calcio italiano e internazionale, come Marek Hamsik, Marco Landucci, Salvatore Bocchetti e Simone Padoin. I migliori del corso, che hanno ottenuto il massimo dei voti (110/110), sono stati Luca Rossettini, oggi alla Roma femminile, e Alberto Maresi.