Fabregas: “Se vi aspettate 90′ di dominio a partita non guardate noi”

Fabregas nel post gara dopo il pareggio interno contro il Genoa: ""Se vi aspettate 90' di dominio a partita non guardate noi"
Domenica al Franchi, la Fiorentina, ospiterà il Como in quello che si preannuncia un match delicato.

"Se vi aspettate 90' di dominio a partita non guardate noi". Ha detto Fabregas ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Genoa che ha visto il Como beffato nei minuti di recupero dalla rete del pareggio di Ekuban.

Le parole del tecnico spagnolo delineano il carattere della squadra: il Como non cerca di controllare sempre il gioco, ma punta su organizzazione, pragmatismo e capacità di sfruttare i momenti giusti. Una mentalità che, se affrontata con superficialità, può comunque creare problemi anche a squadre più quotate.

"Sicuramente il rosso ha condizionato la partita, preferisco non commentare", ha continuato il tecnico. "Noi siamo una squadra giovane che vuole dimostrare la propria forza. Avremmo meritato la vittoria, soprattutto dopo i primi 60 minuti. Questa squadra potrà diventare davvero molto forte. Dominare per 90 minuti è molto difficile e in campo ci sono sempre due squadre".

Per la Fiorentina, quindi, non sarà sufficiente fare possesso palla e costruire gioco: servirà concentrazione, precisione e la capacità di leggere le ripartenze degli avversari. Al Franchi, la squadra di Pioli dovrà imporre il proprio ritmo senza dare respiro agli avversari, mostrando la qualità che i tifosi gigliati tanto aspettano.

