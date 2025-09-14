Beukema, gol e treno perso. La serata movimentata dell’olandese

Serata certamente da ricordare quella di Sam Baukema. Il centrale olandese, arrivato al Napoli in estate dopo due ottime stagioni a Bologna, ha punito la Fiorentina. Il gol dello 0-3 ha chiuso definitivamente il match del Franchi, ed ha dimostrato tutto il suo valore. Il post gara di Beukema è stato però particolare. Sorteggiato per l'anti-doping, ha dovuto sottostare ai controlli di routine. Controlli che però sono durati più del previsto, e che gli hanno fatto perdere il treno notturno di ritorno. Il ragazzo è quindi tornato in mattinata a Napoli, come riporta Il Mattino