L’Atalanta chiarisce: “Lookman è importante, ma vogliamo solo chi da il 100%”

Continua a far discutere il caso Lookman a Bergamo. L'Atalanta in estate lo ha trattenuto, respingendo le offerte dell'Inter. Il ragazzo dal canto suo, ha fatto sapere di non voler rimanere in nerazzurro. La società lo ha inserito in lista Uefa, ma non lo ha convocato per la gara contro il Lecce. L'amministratore sportivo dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a Dazn della situazione:
"Non ho tantissimo da aggiungere rispetto alle parole del mister su di lui, siamo completamente d'accordo. Sappiamo bene quanto sia un calciatore importante per noi, ma l'Atalanta per rispettare i suoi principi basilari e semplici deve avere calciatori pronti a dare il 100% per la causa. La scelta della non convocazione è dovuta a questo"
