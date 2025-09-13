L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta di Ivan Juric. Il tecnico ha risposto anche ad una domanda suRiccardo Sottil, arrivato in estate dalla Fiorentina:
Di Francesco su Sottil: "Nell'uno contro uno è strepitoso. Gli serve continuità"
E’ cresciuto fisicamente e nella conoscenza dei nuovi compagni. Mi conosceva già, è uno che deve dare meglio a livello di continuità nella partita. Nell’uno contro uno è strepitoso, deve sfruttare meglio le sue qualità nel corso della gara perché può darci una grossissima mano
