Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del suo rapporto con l'ex viola Pantaleo Corvino:
Di Francesco e Corvino: “Mi voleva alla Fiorentina. Me lo ricorda sempre”
Le parole del tecnico del Lecce sul rapporto col dirigente
Con Corvino ci siamo conosciuti tanti anni fa, mi voleva portare alla Fiorentina e me lo ricorda sempre. Me lo rinfaccia anche un pochino. Con lui il rapporto è schietto e sincero, ci diciamo quello che pensiamo. Fa attenzione ai particolari e questo mi piace. Quando ho allenato il Lecce la prima volta si respirava un'aria totalmente diversa, c'era una società che voleva vendere
