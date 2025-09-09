Di Francesco e Corvino: “Mi voleva alla Fiorentina. Me lo ricorda sempre”

Viola News
Le parole del tecnico del Lecce sul rapporto col dirigente
Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del suo rapporto con l'ex viola Pantaleo Corvino:

Con Corvino ci siamo conosciuti tanti anni fa, mi voleva portare alla Fiorentina e me lo ricorda sempre. Me lo rinfaccia anche un pochino. Con lui il rapporto è schietto e sincero, ci diciamo quello che pensiamo. Fa attenzione ai particolari e questo mi piace. Quando ho allenato il Lecce la prima volta si respirava un'aria totalmente diversa, c'era una società che voleva vendere

