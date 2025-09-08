Ranieri: “L’obiettivo della Roma di quest’anno? Tenere i conti in regola”

"Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato e quale percorso faremo in Europa League, le entrate che avremo e poi, dopo, al limite ci sarà da vendere qualcuno, perché non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso del fair play finanziario. Lo scenario è questo: se arrivassimo in Champions League, con il cartellino rosso non la potremmo disputare. Dobbiamo tenere i conti veramente a posto": con queste parole a Sky SportClaudio Ranieri, ex allenatore dei giallorossi ed oggi loro senior advisor, spiega la programmazione del club capitolino.
"Servono giocatori di belle speranze - continua l'ex tecnico gigliato - e per questo è stato scelto dai Friedkin un allenatore come Gian Piero Gasperini che ha nel suo pedigree questa qualità: quella di scoprire, tirar fuori il meglio da ogni giocatore. Ci aspettiamo questo da lui. Volevamo accontentare il nostro allenatore prendendo Sancho, ma l'operazione era davvero troppo onerosa ed avremmo dovuto vendere un nostro big. Per ora ce li teniamo tutti strettiinvece".
