Ranieri: “L’obiettivo della Roma di quest’anno? Tenere i conti in regola”

"Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato e quale percorso faremo in Europa League, le entrate che avremo e poi, dopo, al limite ci sarà da vendere qualcuno, perché non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso del fair play finanziario. Lo scenario è questo: se arrivassimo in Champions League, con il cartellino rosso non la potremmo disputare. Dobbiamo tenere i conti veramente a posto": con queste parole a Sky SportClaudio Ranieri, ex allenatore dei giallorossi ed oggi loro senior advisor, spiega la programmazione del club capitolino.