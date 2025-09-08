Viola News
Napoli, c’è lesione per un top in difesa: salta la Fiorentina

Rrahmani
Un top del Napoli salterà sicuramente la partita di sabato sera contro la Fiorentina: a forte rischio anche la Champions League
Redazione VN

Brutte notizie in casa Napoli, è uscito l'esito degli esami di Amir Rrahmani.

Il difensore, anche se già si sapeva che avrebbe saltato la sfida con la Fiorentina, ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.

Dunque, oltre a saltare sicuramente la sfida del Franchi, è a forte rischio anche per quella contro il Manchester City in Champions League.

