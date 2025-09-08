Brutte notizie in casa Napoli, è uscito l'esito degli esami di Amir Rrahmani.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Napoli, c’è lesione per un top in difesa: salta la Fiorentina
altre news
Napoli, c’è lesione per un top in difesa: salta la Fiorentina
Un top del Napoli salterà sicuramente la partita di sabato sera contro la Fiorentina: a forte rischio anche la Champions League
Il difensore, anche se già si sapeva che avrebbe saltato la sfida con la Fiorentina, ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.
Dunque, oltre a saltare sicuramente la sfida del Franchi, è a forte rischio anche per quella contro il Manchester City in Champions League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA