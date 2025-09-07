In vista della sfida contro la Fiorentina, in programma alla ripresa del campionato, il Napoli potrebbe presentarsi con una retroguardia inedita. L’infortunio di Amir Rrahmani, uscito malconcio durante il match tra Kosovo e Svizzera per un problema muscolare al flessore, ha acceso i riflettori sulle condizioni del centrale azzurro, che verranno valutate tramite risonanza magnetica. Se l’esito non fosse positivo, il difensore rientrerebbe anticipatamente a Napoli per ulteriori accertamenti e l’avvio del percorso riabilitativo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Rrahmani out: per la Fiorentina Conte sfodererà una difesa da 70 milioni
altre news
Rrahmani out: per la Fiorentina Conte sfodererà una difesa da 70 milioni
L'infortunio di Rrahmani ha stravolto momentaneamente le gerarchie difensive della squadra di Antonio Conte: ecco la probabile (e inedita) soluzione
Una tegola non da poco per Antonio Conte, che nell’allenamento congiunto di venerdì contro l’Avellino ha già iniziato a testare soluzioni alternative. Il tecnico salentino ha infatti schierato il tandem difensivo Beukema (pagato 31 milioni più bonus in estate)-Buongiorno (pagato 35 un anno fa), destinato a partire titolare contro i viola in caso di forfait di Rrahmani.
Beukema, arrivato dal Bologna e fortemente voluto dall’allenatore, rappresenta proprio l’alternativa naturale al kosovaro. “Con Beukema ci vuole pazienza”, ha spiegato Conte, ma l’emergenza difensiva rischia di accelerarne l’inserimento dopo le prime panchine in campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA