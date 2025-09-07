Rrahmani out: per la Fiorentina Conte sfodererà una difesa da 70 milioni

L'infortunio di Rrahmani ha stravolto momentaneamente le gerarchie difensive della squadra di Antonio Conte: ecco la probabile (e inedita) soluzione

In vista della sfida contro la Fiorentina, in programma alla ripresa del campionato, il Napoli potrebbe presentarsi con una retroguardia inedita. L’infortunio di Amir Rrahmani, uscito malconcio durante il match tra Kosovo e Svizzera per un problema muscolare al flessore, ha acceso i riflettori sulle condizioni del centrale azzurro, che verranno valutate tramite risonanza magnetica. Se l’esito non fosse positivo, il difensore rientrerebbe anticipatamente a Napoli per ulteriori accertamenti e l’avvio del percorso riabilitativo.