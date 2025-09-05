Randal Kolo-Muani sembrava destinato a tornare a Torino. L'attaccante francese, ormai fuori dal progetto tecnico del Psg, aveva espresso il desiderio di rimanere in Italia. La Juventus ed i parigini non hanno trovato l'accordo, e così Comolli ha optato per Luis Openda del Lipsia. Un'affare che proprio non è andato giù al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi. L'Equipe ha raccolto le sue parole nei confronti della dirigenza bianconera:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Il PSG attacca la Juventus: “Ci avete preso in giro, ricorderemo i vostri metodi”
altre news
Il PSG attacca la Juventus: “Ci avete preso in giro, ricorderemo i vostri metodi”
Il mancato affare Kolo-Muani ha mandato su tutte le furie il Psg. Al-Khelaifi accusa direttamente la Juventus
Il retroscena—
"Kolo-Muani? Ci avete preso in giro per diverse settimane. E’ finita, non vincerete questa battaglia contro di me. Mi ricorderò dei metodi che avete utilizzato, fidatevi di me". Infatti il quotidiano francese spiega che le due società avevano quasi trovato la quadra. 60 milioni fra prestito ed obbligo di riscatto, ma all'ultimo Comolli avrebbe abbassato la proposta a 40 milioni. Il Psg stizzito, ha rifiutato, ed alla fine Kolo-Muani si è accasato al Tottenham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA