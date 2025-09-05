Il PSG attacca la Juventus: “Ci avete preso in giro, ricorderemo i vostri metodi”

Randal Kolo-Muani sembrava destinato a tornare a Torino. L'attaccante francese, ormai fuori dal progetto tecnico del Psg, aveva espresso il desiderio di rimanere in Italia. La Juventus ed i parigini non hanno trovato l'accordo, e così Comolli ha optato per Luis Openda del Lipsia. Un'affare che proprio non è andato giù al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi. L'Equipe ha raccolto le sue parole nei confronti della dirigenza bianconera: