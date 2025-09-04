Ecco le parole di Oreste Cinquini, interpellato da Radio Sportiva, riguardo a quanto successo quest'estate tra l'Atalanta ed Ademola Lookman:
Cinquini: “Il caso Lookman all’Atalanta? Alla Fiorentina mi successe con Batistuta”
Sono situazioni spiacevoli, il club nerazzurro ne ha fatto una questione di principio dopo che già con Koopmeiners era successa una cosa simile. Io credo che la soluzione migliore per tutti sia cedere il giocatore a gennaio. Comunque sono vicende che nel calcio accadono da sempre, pensate che una volta Antognoni ed io siamo dovuti andare a Roma per parlare con Batistuta ed il suo manager Aloisio. Non voleva raggiungere la squadra in ritiro a Roccaporena, aveva intenzione di cambiare aria, e con Giancarlo cercammo di farlo ragionare.
