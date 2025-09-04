Il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul mercato rossoblù. Il ds ha parlato anche dell'operazione che ha portato Roberto Piccoli alla Fiorentina. Le sue parole raccolte da tuttocagliari.net:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Angelozzi: “Per Piccoli abbiamo detto no a tutti. Offerta viola irrinunciabie”
Il ds
Angelozzi: “Per Piccoli abbiamo detto no a tutti. Offerta viola irrinunciabie”
Le parole nella conferenza di fine mercato del direttore sportivo del Cagliari
Con il presidente avevano deciso di non cedere Piccoli e Zortea a meno che non fosse arrivata un'offerta a cui non potevi dire di no. Non pensavamo di dare via i giocatori. Poi sono arrivate delle offerte importanti e ci siamo trovati tutti insieme e ci siamo chiesti cosa fare. Abbiamo deciso di accettare, perché era giusto farlo e da lì è scattato il piano B. La Fiorentina ha cercato di anticipare i tempi e ha capito che magari c'era qualche altra squadra che poteva intervenire. E' stato un caso. Era una trattativa per la quale dicevamo a tutti no. C'erano tante squadre su di lui anche straniere ma nessuno arrivava ad offrire quella cifra che il Presidente aveva detto. Loro sono stati più bravi e l'abbiamo chiuso venerdì prima della partita a malincuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA