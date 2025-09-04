L'ex presidente della FIGC Franco Carraro ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove è tornato sul tema Calciopoli:
Carraro: "Calciopoli? I dirigenti della Juve hanno fatto alcuni errori"
Carraro: “Calciopoli? I dirigenti della Juve hanno fatto alcuni errori”
"E lo scudetto del 2006 non andava assegnato all'Inter"
È un bene che ci sia stata un’indagine e che siano stati punite le squadre responsabili. Gli scudetti andavano tolti alla Juve perché i suoi dirigenti avevano fatto degli errori, ma quello all'Inter del 2006 non andava riassegnato. Dovevano rimanere entrambi non assegnati come nella tradizione della Federcalcio
