Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Carraro: “Calciopoli? I dirigenti della Juve hanno fatto alcuni errori”

altre news

Carraro: “Calciopoli? I dirigenti della Juve hanno fatto alcuni errori”

Luciano Moggi
"E lo scudetto del 2006 non andava assegnato all'Inter"
Redazione VN

L'ex presidente della FIGC Franco Carraro ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove è tornato sul tema Calciopoli:

È un bene che ci sia stata un’indagine e che siano stati punite le squadre responsabili. Gli scudetti andavano tolti alla Juve perché i suoi dirigenti avevano fatto degli errori, ma quello all'Inter del 2006 non andava riassegnato. Dovevano rimanere entrambi non assegnati come nella tradizione della Federcalcio

Leggi anche
Conte studia l’attacco anti-Fiorentina: Lucca rischia subito il posto
Torino, in attesa della Fiorentina spunta uno striscione di protesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA