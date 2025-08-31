Torino, in attesa della Fiorentina spunta uno striscione di protesta

Stasera Torino e Fiorentina si affronteranno nella seconda giornata di campionato. I granata devono rialzarsi dopo il pesante ko per 5-0 subito dall'Inter. Il clima attorno alla società e alla squadra non è dei migliori. Proseguendo con le proteste, come nella scorsa stagione, i tifosi granata hanno affisso uno striscione all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino: