Stasera Torino e Fiorentina si affronteranno nella seconda giornata di campionato. I granata devono rialzarsi dopo il pesante ko per 5-0 subito dall'Inter. Il clima attorno alla società e alla squadra non è dei migliori. Proseguendo con le proteste, come nella scorsa stagione, i tifosi granata hanno affisso uno striscione all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Torino, in attesa della Fiorentina spunta uno striscione di protesta
altre news
Torino, in attesa della Fiorentina spunta uno striscione di protesta
Lo striscione contro la squadra e la società da parte dei tifosi granata
"Squadra e società senza dignità. Fuori i coglioni o fuori dalla nostra città!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA