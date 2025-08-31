Scontri nella notte tra gli ultrà di Como e Atalanta al rientro dalle rispettive trasferte a Bologna e Parma. Secondo le ricostruzioni, poco prima della mezzanotte, i tifosi del Como erano nella stazione di servizio di Somaglia quando è entrato un bus con a bordo i supporter dell’Atalanta.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Scontri tra ultrà di Como e Atalanta: botte e fumogeni all’autogrill di Somaglia
altre news
Scontri tra ultrà di Como e Atalanta: botte e fumogeni all’autogrill di Somaglia
Scontri all'autogrill di Somaglia tra ultrà di Como e Atalanta al termine delle rispettive partite
La situazione è precipitata in una rissa con lancio di petardi e fumogeni che è arrivata a sfiorare anche la corsia dell'autostrada. Per questo è stato necessario l'intervento delle forze dell’ordine. Non risultano feriti gravi, sono state aperte le indagini per identificare le persone coinvolte. In arrivo sanzioni e Daspo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA