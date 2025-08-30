Vlasic e Asllani out? Baroni: “Ecco come stanno. Fiorentina? Il Toro è pronto”

Le parole dell'allenatore granata in vista di Torino-Fiorentina

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 16:59)

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Marco Baroni ha tracciato la linea del Torino dopo la sconfitta di Milano, sottolineando la necessità di un approccio più aggressivo e concentrato. "C'è da cambiare tipo di partita. Dovremo affrontarla con dedizione, gestire il pallone in zone diverse del campo e non ripetere gli errori di San Siro. Ci vorrà un altro Torino".

Ai suoi giocatori ha chiesto chiarezza di intenti e compattezza: "Di essere squadra dall'inizio alla fine. A Milano abbiamo perso troppi palloni contro una squadra che 70 giorni prima aveva disputato una finale di Champions. Non ci si può permettere certe leggerezze". La sconfitta, ha precisato Baroni, non va "metabolizzata" ma ricordata, diventando una motivazione per correggere gli errori e lavorare con energia: "Ci si tiene dentro il dispiacere per i tifosi e per i giocatori, ma deve diventare una molla per non ripetere certe situazioni".

Sul piano tattico, il tecnico granata ha confermato che la squadra ha studiato la Fiorentina e conosce le qualità degli avversari, ma l’attenzione resta sul gioco del Torino: "Hanno giocatori importanti, sanno palleggiare e hanno un allenatore esperto. Ma conta ciò che farà il Toro in campo. Credo che la squadra sia pronta".

Baroni ha poi chiarito alcune scelte: Maripán potrebbe partire dal primo minuto, mentre le esclusioni precedenti sono state frutto di decisioni tecniche, così come la gestione di Simeone e Adams in attacco: "Dobbiamo prima trovare solidità, poi si vedrà se due attaccanti giocheranno insieme".

Sull’infermeria, nessuna novità significativa: Vlasic ha smaltito un piccolo risentimento e Gineitis ha recuperato dall’affaticamento. Baroni conferma la presenza probabile di Asllani e annuncia l’inserimento graduale di Anjorin, in crescita fisica e tecnica.