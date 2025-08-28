Che beffa per Allegri: Jashari e Gimenez si scontrano, c’è il rischio frattura

L'inizio di stagione del Milan non è stato indimenticabile. I tifosi rossoneri non sono soddisfatti del mercato, anche se sembra imminente l'arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea. La sconfitta con la Cremonese ha lasciato il segno, ed intanto i rossoneri preparano la seconda di campionato. Per Max Allegri è arrivata una pessima notizia, l'infortunio del neo-arrivo Ardon Jashari in allenamento.