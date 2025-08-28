Viola News
Che beffa per Allegri: Jashari e Gimenez si scontrano, c’è il rischio frattura

Che beffa per Allegri: Jashari e Gimenez si scontrano, c’è il rischio frattura - immagine 1
Santiago Gimenez e Arnad Jashari si scontrano in allenamento. Per il neo-acquisto del Milan c'è addirittura il rischio frattura
L'inizio di stagione del Milan non è stato indimenticabile. I tifosi rossoneri non sono soddisfatti del mercato, anche se sembra imminente l'arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea. La sconfitta con la Cremonese ha lasciato il segno, ed intanto i rossoneri preparano la seconda di campionato. Per Max Allegri è arrivata una pessima notizia, l'infortunio del neo-arrivo Ardon Jashari in allenamento.

Lo scontro

La particolarità è che l'infortunio è avvenuto per un duro scontro in allenamento. A procurare il problema fisico dell'ex Brugge è stato Santiago Gimenez, in uscita dal Milan. Per Sky Sport c'è il rischio di una frattura del perone per il centrocampista. Un momento non semplice da gestire per Allegri.

