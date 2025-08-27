Juve, vicino il ritorno di Kolo Muani. Vlahovic sempre più alla porta

La Juventus è da oltre due mesi in trattativa con il Paris Saint-Germain per riportare Kolo Muani a Torino, con le parti sempre più vicine all’intesa. L’operazione dovrebbe chiudersi con un prestito e obbligo di riscatto da circa 60 milioni.
Kolo Muani-Juventus: l'operazione dovrebbe chiudersi con un prestito e obbligo di riscatto da circa 60 milioni
Una mossa che mette sempre di più Vlahovic alla porta: il serbo, nonostante il gol contro il Parma, è da tempo fuori dal progetto Juve. Il contratto in scadenza e la volontà di non rinnovare rischiano di far perdere alla Juventus il calciatore a zero
