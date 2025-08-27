Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva: polmonite, situazione seria

L'ex presidente dell'Inter non sarebbe in condizioni critiche, ma i medici hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente

Redazione VN 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 17:39)

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a causa di una polmonite. L’ex presidente dell’Inter non sarebbe in condizioni critiche, ma la situazione rimane seria dopo che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente. Moratti ha compiuto nel maggio scorso 80 anni, celebrati con una festa a sorpresa (organizzata dai figli) a cui nella tenuta di famiglia ad Imbersago avevano partecipato quasi tutti i suoi ex giocatori, da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo fino agli eroi del Triplete 2010.

Moratti aveva rilevato l’Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini, scomparso di recente, per portarla nel 2010 ad un’impresa mai riuscita ad un club italiano: vincere nella stessa stagione Champions, scudetto e Coppa Italia. In totale, alla guida dei nerazzurri, ha conquistato 16 trofei.