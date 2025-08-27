Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a causa di una polmonite. L’ex presidente dell’Inter non sarebbe in condizioni critiche, ma la situazione rimane seria dopo che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente. Moratti ha compiuto nel maggio scorso 80 anni, celebrati con una festa a sorpresa (organizzata dai figli) a cui nella tenuta di famiglia ad Imbersago avevano partecipato quasi tutti i suoi ex giocatori, da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo fino agli eroi del Triplete 2010.
Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva: polmonite, situazione seria
L'ex presidente dell'Inter non sarebbe in condizioni critiche, ma i medici hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente
Moratti aveva rilevato l’Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini, scomparso di recente, per portarla nel 2010 ad un’impresa mai riuscita ad un club italiano: vincere nella stessa stagione Champions, scudetto e Coppa Italia. In totale, alla guida dei nerazzurri, ha conquistato 16 trofei.
